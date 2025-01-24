Диетолог назвала идеальный напиток против усталости и головной боли
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Когда у человека что-то болит, первым делом он бежит за лекарствами. Необходимости обратиться к врачу никто не отменял, но не стоит недооценивать положительное влияние на организм различных напитков. Диетолог Полина Журавлева рассказала, что нужно пить при головных болях и хронической усталости, проблемах с нервной системой и ЖКТ, сообщает Общественная Служба Новостей.
Например, китайцы очень любят зеленый чай не только за его вкус, но и за помощь в обмене веществ. При этом чай обязательно должен быть свежезаваренным, поэтому они все время и «бегают с термосами», пояснила Журавлева.
Она также посоветовала пить ягодные компоты для укрепления сердца и сосудов: отвары из клюквы и черноплодки за счет витаминов и антиоксидантов снижают уровень «плохого холестерина» в организме.
«Главное — не добавлять слишком много сахара, иначе весь смысл теряется», — отметила диетолог.
По ее словам, напиток из сушеных фруктов — узвар — особенно полезно пить при дефиците влаги и обезвоживании, в том числе зимой, а благодаря калию и магнию он отлично укрепляет нервы.
При проблемах с работой ЖКТ или после переедания эксперт посоветовала налегать на кефир и ряженку — это идеальные напитки для нормализации микрофлоры кишечника.
Ну а «самый главный напиток», по словам Журавлевой, это простая вода, которая является основой всех процессов в организме.
«Если вы чувствуете усталость, головные боли или сухость кожи, первым делом выпейте стакан воды. Иногда это простое действие решает больше проблем, чем вы думаете», — заключила диетолог.