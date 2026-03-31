Диетолог назвала фрукты, которые дольше всего сохраняют витамины и микроэлементы

В весенний период на прилавках в основном представлены фрукты прошлогоднего урожая. Тем не менее часть из них сохраняет полезные свойства, сказала специалист.

«По весне какие фрукты очень ценные? Киви, апельсины, мандарины, яблоки. Причем яблоки в зависимости от сорта. Симиренко больше других сохраняет именно полезных свойств и витаминов. Но большое значение имеет, где выращивали фрукты, чем обрабатывали, как транспортировали и хранили. Вот эти фрукты доступны по цене и ценны для здоровья», — отметила Соломатина в эфире радио Sputnik.

Диетолог добавила, что при термической обработке часть витаминов теряется, однако остаются другие важные компоненты.

«Термически обработали, значит, уже будут потери витаминов. Срезали шкурку, тоже будут потери или не потери. Но остаются сахара, остаются микро- и макроэлементы, тот же калий в яблоках. И главное, что там остаются пищевые волокна, такие как пектин. Мы яблоко или грушу можем запечь. И вот это желе и есть пектин, который обволакивает соли тяжелых металлов, радионуклиды, холестерин, излишки сахара, выводит из организма разные патогены», — объяснила диетолог.

Кроме того, во фруктах сохраняется клетчатка и вода, которая легко усваивается организмом и поддерживает работу кишечника, уровень сахара и сердечно-сосудистую систему.

