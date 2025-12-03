Диетолог Дианова: гепатоз печени часто вызван избыточным весом

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что жировой гепатоз печени чаще всего вызван диабетом, избыточным весом или может быть связан с менопаузой у женщин, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Если провести обследование, почти у всех из них будет выявлен стеатоз, потому что любая женщина в этом состоянии либо уже имеет лишний вес, либо набирает его», — сказала доктор.

По ее словам, выбор лекарственной терапии осуществляется для каждого больного в индивидуальном порядке. Это происходит эмпирическим путем, поскольку лекарства, гарантированно излечивающего данное заболевание, пока не существует. Существующие препараты не устраняют причину недуга, а лишь стабилизируют состояние пациента.

Тем не менее возможно выздоровление и без лечения, если больной перейдет на здоровое питание и повысит уровень физической активности.

При обнаружении заболевания врач порекомендовала оптимизировать рацион питания, регулировать потребление пищевых волокон, исключить из меню вредные жиры, оставить в диете полезные жиры, содержащиеся в орехах, семечках и авокадо, и увеличить физическую активность.

