Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова посоветовала не судить о свежести мандаринов по зеленой веточке: она долго не вянет даже у испорченного фрукта.

При выборе мандаринов Богданова рекомендовала обращать внимание на яркую оранжевую кожуру без пятен. Сам плод должен быть упругим, тяжелым и иметь насыщенный запах.

По словам диетолога, в 100 граммах мандаринов содержится около 40 калорий. Фрукты богаты витамином С, антиоксидантами и клетчаткой, которая есть в том числе в белых волокнах. Однако специалист не советует увлекаться цитрусовыми.

«Один плод содержит полторы ложки сахара. Поэтому норма для взрослого всего 3-5 штук в день. Из-за кислот и углеводов мандарины противопоказаны при гастрите, язве, диабете, аллергии», — заключила Зоя Богданова в эфире радио Sputnik.

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