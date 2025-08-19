Диета или детокс: врач рассказала о правильном очищении организма

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Полина Шубина заявила, что разрекламированные программы детокса часто не подтверждены клиническими исследованиями. В организме есть собственные системы фильтрации и очистки, но правильно подобранная диета может оказать положительное влияние, сообщает Nord-News .

«Если же выведение токсических веществ нарушается — это становится жизнеугрожающей проблемой, требующей реанимационной помощи. В общем, выглядит это так, будто бы вы заехали в автосервис, а вам навешали дополнительных, совершенно ненужных услуг», — объяснила доктор.

По ее словам, временное ограничение или изменение рациона может быть полезным: после перееданий или праздников стоит вернуться к стандартному рациону, а при аллергии временно исключить вредные продукты. Но важно помнить: любые изменения должны быть разумными и сбалансированными.

Хороший вариант — увеличение потребления овощей и воды, а популярные программы детокса могут принести больше вреда, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, почек или печени.