Детскую поликлинику в Егорьевске приводят к единому стандарту Минздрава региона

В детской поликлинике Егорьевской больницы продолжаются ремонтные работы. Фасад здания приводят к единому стандарту, разработанному министерством здравоохранения Московской области. На 80% выполнен монтаж системы утепленного и вентилируемого фасада, что повысит энергоэффективность здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание детской поликлиники возвели в середине 2000-х годов. За время эксплуатации оно ни разу не ремонтировалось — отмостка и цоколь пристройки также пришли в негодность. Все эти проблемы должно решить обновление.

За качеством ремонта следят депутаты совета депутатов муниципального округа. Председатель комиссии по образованию, культуре, здравоохранению, охране здоровья, делам молодежи и спорта, социальной политике и труду Совета депутатов муниципального округа Егорьевск Георгий Аксенов, а также депутаты Марина Калинина и Ирина Гончарова пообщались с руководством учреждения здравоохранения и подрядчиками. Гости осмотрели второй этаж поликлиники, где работы уже практически завершены. Здесь отремонтировали стены, полы, потолки, смонтировали современную систему освещения со светодиодными светильниками и заменили циркуляционные насосы системы отопления. Обновление коснулось кабинетов врачей, физиотерапии и зоны комфортного ожидания.

«Работы начались в конце прошлого года. Они проводились за счет субсидии на текущий ремонт учреждений здравоохранения Московской области. Обновили не только коридор, но кабинеты врачей», — отметил начальник административно-хозяйственного отдела ГБУЗ МО «Егорьевская больница» Александр Туманов.

Ремонт продвигается достаточно быстро. На объекте работают 4 бригады. Рабочим осталось выполнить монтаж конструкций на участках боковых и задней стен здания. Второй этаж планируют полностью открыть для посетителей с 20 января. Сейчас врачи детской поликлиники ведут прием в кабинетах на первом и третьем этажах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.