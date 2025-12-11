Детокс и перезагрузка: врач рассказала о чистке печени перед праздниками

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Морошкина заявила, что необходимость провести «детокс» или «чистку печени» перед новогодними застольями — это миф, сообщает Газета.ru .

«Более того, ткани печени обладают уникальной способностью к регенерации: даже при значительном повреждении часть органа может восстановить утраченный объем. Именно поэтому в международных клинических рекомендациях (ВОЗ, Европейские и Американские гепатологические общества) не существует ни одной официальной методики „очищения печени“ или „детокса“, — сказала доктор.

Основная проблема для печени в праздничные дни заключается не в мифических «накопленных шлаках», а во вполне конкретных причинах, касающихся почти каждого: злоупотребление алкоголем, избыточное потребление пищи, особенно богатой жирами, жареной и сладкой, внезапные изменения в диете (от ограничений к перееданию), бесконтрольный прием медикаментов, обострения хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей.

Особенно вредной считается комбинация алкогольных напитков, жирной пищи и избытка сладкого, заключила доктор.

