Детям в России хотят оказывать медпомощь по-новому

Минздрав России предложил внести изменения в порядок оказания педиатрической помощи детям. Ведомство предлагает разделить медицинские организации на несколько групп, сообщает РИА Новости .

В первую группу войдут детские поликлиники и отделения при центральных районных больницах, которые оказывают первую медпомощь детям. Во вторую — поликлиники, являющиеся самостоятельными медорганизациями, а также поликлинические отделения в составе больниц, исполняющие функции межрайонных центров.

К третьей группе хотят отнести самостоятельные консультативно-диагностические центры, а также такие центры и поликлинические отделения в структуре организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Организации, которые оказывают помощь в стационарах, предлагают также разделить на 3 группы в зависимости от наличия отделения и лабораторий, специфики оказания помощи и возможности консультаций с применением телемедицинских технологий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.