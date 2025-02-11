Дети в Кузбассе заболели опасной «свинкой»

В Кемеровской области не вводили карантин из-за заболевания детей «свинкой»

В Анжеро-Судженске выявлены два случая подозрения на заболевание эпидемическим паротитом, сообщает Сiбдепо .

В пресс-службе Роспотребнадзора Кузбасса отметили, что данные случаи были зарегистрированы 30 января и 5 февраля 2025 года в городской Основной общеобразовательной школе № 7.

Всего за январь 2025 года в образовательных учреждениях было зафиксировано шесть подозрений на заболевание «свинкой».

В ведомстве отметили, что карантинные меры в связи с выявленными случаями эпидемического паротита в Кемеровской области не вводились.