Дерматовенеролог Подмосковья рассказала о причинах появления прыщей на лице

Врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова рассказала, что акне — это распространенное кожное заболевание, которое часто проявляется в подростковом возрасте из-за гормональных изменений. Оно характеризуется появлением прыщей, угрей, черных точек и воспалительных элементов на коже, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По ее словам, многие подростки ошибочно полагают, что отказ от молочной продукции, сладостей и жирной пищи поможет им избавиться от акне. Действительно, эти продукты могут усиливать работу сальных желез, что усугубляет проблему. Однако, акне — это комплексное заболевание, обострение которого может провоцироваться не только неправильным питанием, но и другими факторами, такими как образ жизни, загрязнение окружающей среды, курение, неправильный уход за кожей. У девушек также может быть связано с гинекологическими проблемами, например, с нарушением менструального цикла.

«Значительную роль в развитии акне играет генетика. Если у родителей были проблемы с кожей, у ребенка повышается вероятность столкнуться с заболеванием, причем, возможно, в более тяжелой форме и продолжительное время», — предупредила доктор.

Важно понимать, что самолечение акне без консультации с врачом-дерматовенерологом может привести к затяжному течению заболевания, образованию постакне (рубцов и пигментации), как следствие, снижению самооценки и качества жизни пациента. Для определения причины акне, а также успешного лечения необходим комплексный подход, который включает в себя не только диету, но и другие методы, назначенные специалистом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.