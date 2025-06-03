Дерматолог объяснила причину возникновения «зуда купальщика»

После купания в пресноводных водоемах россияне могут столкнуться с церкариозом, более известным в народе как «зуд купальщика». Дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева объяснила, что причиной возникновения дискомфорта может быть проникновение в организм личинок паразитов, которые живут в пресной воде, сообщает RT .

«Эти личинки называются церкариями. Они развиваются у водоплавающих птиц, а в воду попадают через промежуточных хозяев — улиток. Для человека они не опасны — полноценное инфекционное заболевание вызвать не могут. Но их попытка проникновения через кожу вызывает острую аллергическую реакцию», — рассказала дерматолог.

Филева подчеркнула, что чаще всего церкариоз проявляется в области поясницы, ног и ягодиц. Аллергическая реакция может показаться в качестве зуда, местных покраснений, сыпи и в редких случаях появляются волдыри.

Ранее десятки россиян пожаловались в соцсетях на появление сыпи и покраснений на теле после купания. Заражение личинками водных паразитов зафиксированы в том числе в Московской и Ивановской областях.