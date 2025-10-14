Депутат предложил запретить операции по уменьшению талии

сегодня в 16:35

Стремясь к идеальной фигуре, женщины прибегают к хирургическому вмешательству, заключающемуся в надломе или удалении ребер, однако вместо ожидаемого эффекта — осиной талии — они сталкиваются с серьезными осложнениями, сообщает «Абзац» .

По словам депутата Султана Хамзаева, вопрос о запрете подобных операций необходимо вынести на обсуждение с министерством здравоохранения.

«Пластическая хирургия приобрела бытовой и массовый характер, что вредит здоровью», — подчеркнул парламентарий.

Хамзаев отметил, что пациентки платят за данную процедуру до 300 тысяч рублей, при этом их не информируют о возможных последствиях, включая утрату репродуктивной функции.

