Депрессивные расстройства стали самыми частыми причинами обращений к психиатрам

Врач-психиатр Руслан Исаев рассказал, что депрессивные и тревожные расстройства, а также проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ, чаще всего становятся причинами обращений россиян к психиатрам, передает RT .

Россияне чаще всего обращаются к психиатрам с депрессивными и тревожными расстройствами, а также с проблемами, связанными с употреблением психоактивных веществ.

В медицинской статистике используется международная классификация болезней, где психические расстройства объединены в отдельную главу. В нее входят органические психические расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрения, депрессия, биполярное расстройство, тревожные и стрессовые состояния, расстройства сна и пищевого поведения, личностные расстройства, а также расстройства аутистического спектра.

Исаев пояснил, что в профессиональной среде ранее существовало условное деление психиатрии на «большую» и «малую». К «большой психиатрии» относили тяжелые хронические заболевания, такие как шизофрения, тяжелые формы биполярного расстройства и деменции. «Малая психиатрия» включала более легкие и обратимые нарушения — невротические и тревожные расстройства, реакции на стресс, некоторые формы депрессии и личностные акцентуации. Однако официально такого деления не существует.

Современная психиатрия рассматривает психические расстройства как результат взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов. По словам Исаева, в амбулаторной практике на первом месте по обращаемости находятся именно депрессивные и тревожные расстройства, а также зависимости. Эта тенденция соответствует мировой статистике.

Ранее сообщалось, что Ненецкий автономный округ занял первое место среди российских регионов по уровню заболеваемости психическими расстройствами по итогам 2024 года.