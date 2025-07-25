Денситометрический кабинет работает в госпитале ветеранов войн Подмосковья

В Московском областном госпитале для ветеранов войн открыт и принимает пациентов специализированный кабинет денситометрии. Денситометрия — современный метод, который буквально «просвечивает» состояние костей. Он точно измеряет их плотность и оценивает риск переломов — проблему, актуальную для многих с возрастом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Дело в том, что со временем костная ткань у всех нас становится менее плотной (это состояние называется остеопенией). Кости истончаются, их структура делается более пористой. Почему? С годами организм теряет способность восстанавливать костную массу так же быстро, как она разрушается, а еще из костей постепенно «вымываются» важные минералы. Это делает кости хрупкими, похожими на рыхлый бетон, и резко повышает опасность переломов. Без внимания остеопения может перерасти в серьезное заболевание — остеопороз. Спасительным инструментом здесь выступает денситометр.

«Этот анализ показывает уровень кальция, общую плотность и структуру костей, толщину их поверхностного слоя. Главное преимущество — мы можем выявить остеопороз на самой ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Все данные сохраняются в компьютере для дальнейшего наблюдения и сравнения», — поясняет Екатерина Мурзина, заведующая рентгеновским отделением госпиталя.

Такой контроль позволяет вовремя принять меры и сохранить активность на долгие годы. По вопросам госпитализации просим обращаться в отдел госпитализации по телефону: 8(499)670-93-32.

Номер контакт-центра: +7 (499) 670-92-92 доб. 178. Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорск, п. Жилино, Стр. Г/1. Наши соцсети: Telegram, ВК, Официальный сайт МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.

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