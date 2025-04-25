День психологического здоровья и профориентации прошел в балашихинской школе № 3

В балашихинской школе № 3 с углубленным изучением отдельных предметов прошел масштабный день психологического здоровья и профориентации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Преподавателям и психологам удалось создать уникальное пространство, где каждый ученик смог не только получить ценные знания о будущей профессии, но и задуматься о своем психологическом благополучии.

В мероприятии приняли участие учащиеся 7-11 классов. Ребята прошли профориентационную диагностику, тренинги на доверие, внимание, взаимопонимание, а также стрессоустойчивость. Ещё один блок — кино- и арт-терапия — показал молодым людям творческие методы для снятия стресса и самопознания. Кроме того, школьники попробовали себя в публичных выступлениях и актёрском мастерстве.

День прошел насыщенно, ребята открыли для себя новые интересы, научились справляться с тревогой и нашли ответы на важные вопросы.

Мероприятие состоялось в рамках муниципального проекта «Профориентация и психологическое просвещение школьников 8-11 классов». За его реализацию балашихинский Центр развития «АКМЕ» получил грант от Министерства информации и молодёжной политики Московской области.

Цель проекта — помочь школьникам определиться с их будущей профессиональной деятельностью с учётом их личностных особенностей, склонностей, интересов и потребностей рынка труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.