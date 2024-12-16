День открытых дверей состоится в поликлинике Черноголовки 18 декабря

18 декабря в 11:00 в черноголовской поликлинике для всех желающих пройдет день открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие начнется с небольшой лекции, где заведующая поликлиникой И. В. Высоцкая и заведующий терапевтическим отделением К. А. Веретенников расскажут об организации неотложной медицинской помощи в поликлинике и на дому, о работе регистратуры и способах записи на прием к врачам-специалистам и вызова терапевта на дом. Специалисты объяснят, как пройти плановую вакцинацию, диспансеризацию и профилактический осмотр. На встрече жители смогут задать интересующие их вопросы.

После беседы жителей приглашают на небольшую экскурсию, на которой они смогут посмотреть, как работают лечебные и диагностические отделения, отделение медицинской реабилитации и дневного стационара.

Начало в 11:00, в актовом зале поликлиники на 6 этаже.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.