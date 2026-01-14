День открытых дверей пройдет в роддоме Одинцово 24 января 2026 года

День открытых дверей состоится в Одинцовском роддоме 24 января с 11:00 до 12:00. Будущие родители смогут узнать о подготовке к родам и задать вопросы специалистам, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Первый в 2026 году День открытых дверей пройдет в Одинцовском роддоме 24 января. Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б.

Будущие мамы и папы смогут пообщаться с акушерками, узнать о подготовке к родам, необходимых документах и вещах, а также получить информацию о видах контрактов и особенностях выбора врача и акушерки. Специалисты ответят на все вопросы гостей.

Для посещения требуется предварительная запись по телефону +7 (985) 963-14-64 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

По итогам 2025 года Одинцовский родильный дом признан лучшим в Московской области. За первую неделю 2026 года здесь родились 59 малышей.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.