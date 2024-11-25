День открытых дверей будет проходить в перинатальном центре Щелкова по средам

Каждую среду в 15:00 в Щелковском перинатальном центре проходит день открытых дверей. Это прекрасная возможность для будущих родителей познакомиться с врачами акушерами-гинекологами и педиатрами, акушерками, доулами, консультантами по грудному вскармливанию и сотрудниками ЗАГСа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Масса полезной информации и живое общение в режиме «вопрос-ответ», и конечно же, видеоэкскурсия по центру.

Если вы еще не определились с выбором роддома, либо уже решили довериться Щелковскому перинатальному центру, но хотите все увидеть своими глазами, приглашаем принять участие в дне открытых дверей.

Предварительная запись доступна по ссылке.



А также, чтобы записаться на прием к врачу в женскую консультацию Щелковского перинатального центра, необходимо в регистратуре женской консультации создать электронную карту.

Для этого нужно предъявить:

полис ОМС;

документ, удостоверяющий личность;

СНИЛС.

После того, как ваши данные будут заведены в электронную базу женской консультации Щелковского перинатального центра, вы можете записаться на прием к врачу следующими доступными способами:

Единый бесплатный номер телефона: 8 (800) 550-50-30 или 122;

Портал госуслуг — здравоохранение Подмосковья , (На этом же сайте можно будет отменить свою запись на прием);

Портал госуслуг

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