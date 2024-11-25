День открытых дверей будет проходить в перинатальном центре Щелкова по средам
Фото - © Щёлковский перинатальный центр
Каждую среду в 15:00 в Щелковском перинатальном центре проходит день открытых дверей. Это прекрасная возможность для будущих родителей познакомиться с врачами акушерами-гинекологами и педиатрами, акушерками, доулами, консультантами по грудному вскармливанию и сотрудниками ЗАГСа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Масса полезной информации и живое общение в режиме «вопрос-ответ», и конечно же, видеоэкскурсия по центру.
Если вы еще не определились с выбором роддома, либо уже решили довериться Щелковскому перинатальному центру, но хотите все увидеть своими глазами, приглашаем принять участие в дне открытых дверей.
Предварительная запись доступна по ссылке.
А также, чтобы записаться на прием к врачу в женскую консультацию Щелковского перинатального центра, необходимо в регистратуре женской консультации создать электронную карту.
Для этого нужно предъявить:
- полис ОМС;
- документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС.
После того, как ваши данные будут заведены в электронную базу женской консультации Щелковского перинатального центра, вы можете записаться на прием к врачу следующими доступными способами:
- Единый бесплатный номер телефона: 8 (800) 550-50-30 или 122;
- Портал госуслуг — здравоохранение Подмосковья, (На этом же сайте можно будет отменить свою запись на прием);
- Портал госуслуг.
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