День донора пройдет в Павловском Посаде 24 октября

24 октября в Павловском Посаде пройдет день донора крови. Мероприятие проведут с 9:00 до 12:00 по адресу: г. Павловский Посад, ул. Герцена, д. 15, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для участия в акции предварительная запись не требуется. Важно взять с собой паспорт и СНИЛС. Во время акции доноры пройдут регистрацию и медицинский осмотр. Забор крови будет осуществляться опытными специалистами выездной бригадой Московской областной станции переливания крови, что гарантирует безопасность и комфортность для доноров.

«День донора крови проводится в Павловском Посаде каждый месяц. Акция помогает пополнять запасы крови и привлекает внимание жителей округа к той важной миссии, которую выполняют доноры. Ведь донорская кровь нужна постоянно», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья Мищенко.

К участию в акции приглашаются все желающие — как опытные доноры, так и те, кто будет сдавать кровь в первый раз. В день донации необходимо позавтракать и отказаться от курения, а накануне исключить из рациона жирные и молочные продукты, а также алкоголь. Подробнее с рекомендациями можно ознакомиться на сайте Московского областного центра крови.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.