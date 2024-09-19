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День донора крови пройдет в Павловском Посаде 26 сентября

В Павловском Посаде 26 сентября состоится очередной день донора крови. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сдать кровь можно будет с 09:00 до 12:00 по адресу: г. Павловский Посад, ул. Герцена, д. 15 (ДК «Октябрь»).

Акция поможет пополнить запасы крови и привлечь внимание общества к той важной миссии, которую выполняют доноры. Ведь донорская кровь нужна постоянно. Кровь одного донора делят на компоненты, и благодаря этому можно спасти жизнь 4-5 пациентам.

У потенциального донора не должно быть следующих основных противопоказаний: перенесенный гепатит, туберкулез, переливания крови в прошлом, постоянный прием сильнодействующих лекарственных препаратов, беременность.

Подробнее с рекомендациями можно ознакомиться на сайте Московского областного центра крови.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.