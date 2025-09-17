День безопасности пациентов провели в детском отделении онкодиспансера Подмосковья

Каждый год 17 сентября мировое сообщество отмечает День безопасности пациентов, который призван привлечь внимание к важности обеспечения безопасных условий лечения и ухода за больными. В этом году Московский областной онкологический диспансер присоединился к этой инициативе, организовав мероприятия в онкологическом (детском) отделении № 7. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Основная цель проведения Дня безопасности пациентов — акцентировать внимание на ключевых аспектах, которые могут существенно повлиять на качество медицинской помощи и защиту здоровья пациентов. Особенно это важно в учреждениях, где проходят лечение дети с тяжелыми заболеваниями, такими как онкология. Особое внимание мы уделили вопросам предотвращения инфекций, правильного питания и минимизации стресса у маленьких пациентов», — рассказала врач-онколог онкологического (детского) отделения областного онкодиспансера № 7 Любовь Белякова.

Проведение Дня безопасности пациентов в детском отделении Московского областного онкологического диспансера стало значимым шагом на пути к улучшению условий пребывания маленьких пациентов в больнице. Такая инициатива способствует созданию более безопасной среды для лечения детей с онкологическими заболеваниями, повышая доверие родителей к медицинскому учреждению. Важность подобных мероприятий трудно переоценить: они не только помогают предотвратить возможные риски, но и формируют культуру заботы о пациентах на всех уровнях медицинской системы.

День безопасности пациентов — это напоминание о том, что здоровье каждого ребенка должно быть под надежной защитой профессионалов своего дела.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.