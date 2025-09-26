Деменция и слабоумие: врач рассказал, на что может указывать мат в речи

Врач-психиатр Василий Шуров заявил, что обсценная лексика в речи — это не всегда просто плохое воспитание. Иногда мат может оказаться признаком психических заболеваний, сообщает aif.ru .

«Стоит помнить о синдроме Жиля де Туретта, проявлением которого может стать мат как вокальный тик. Кроме того, когда развивается деменция и снижается уровень контроля поведения, или если изначально человек слабоумный, непонимающий контекст, что прилично, что нет, то мат может стать симптомом проблем с ментальным здоровьем», — сказал врач.

По данным проведенного в России исследования, лишь небольшая часть опрошенных, а именно менее 25%, утверждают, что никогда не используют нецензурную лексику.

Приблизительно одинаковое количество участников исследования признались, что ругаются матом с частотой один-два раза в неделю и три-четыре раза в неделю (12% и 11% соответственно).

