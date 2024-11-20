Дело в питании: Яровая рассказала о болезнях школьников

Депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, что более 50% детей во время учебы приобретают заболевания опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта, а также проблемы со зрением: чаще всего это связано с неправильным питанием, сообщает Инфо24 .

«Все наши усилия, диспансеризация, здоровое молодое поколение — разбиваются как о камень», — также отметила депутат.

По ее словам, эти данные получены по специальным запросам и они свидетельствуют о необходимости пересмотра подхода к оздоровлению нации.

В среду, 20 ноября, отмечается Международный день педиатра. Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов заявил журналистам, что санкции не влияют на развитие отечественного лечения детей, в том числе неонатологии. Медицинские учреждения в РФ работают стабильно, российские наука и промышленность абсолютно самостоятельны и не зависят от западных поставок.