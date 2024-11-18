Делегация Узбекистана посетила ДКЦ Рошаля для обмена опытом в стройке больницы

В понедельник детский клинический центр имени Л. М. Рошаля посетила делегация из Узбекистана в составе заместителя хокима Ферганской области по молодежной политике Шерзода Полвонова, советника по цифровизации Алишера Рахимова, начальника Управления здравоохранения Бобура Примкулова и других представителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы познакомили коллег из Ферганской области с Детским центром. В ходе визита наши специалисты поделились опытом в запуске многопрофильного стационара. Мы обсудили организацию медицинского процесса, применение современных технологий в лечении детей, алгоритмы работы Центра критических состояний, важные аспекты строительства детской больницы, систему медицинской сортировки и логистику движения пациентов. В результате визита мы достигли договоренности с коллегами из Узбекистана, согласно которой в наш Центр прибудут врачи из Ферганы для обучения. Такие контакты являются весьма важными для всех сторон, так как обмен опытом и компетенциями способствует развитию и укреплению профессиональных связей», — рассказала главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Целью визита являлось получение практического опыта и знакомство с передовыми технологиями в области планирования и строительства многопрофильных детских больниц.

«Мы благодарны за такой теплый прием. Нам показали работу Детского центра. Здесь очень красивые операционные, палаты, отделения. Меня удивили отдельные боксы, которые находятся в приемном покое, ребенок с родителями не ждут в очереди, а находятся в комфортных палатах, где им оказывают необходимую первую помощь», — прокомментировал начальник управления здравоохранения Ферганской области Примкулов Бобур.

Руководство Детского центра готово к сотрудничеству и поддержке в реализации подобных проектов, направленных на развитие детского здравоохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.