Делегация из Узбекистана побывала в НИКИ детства Подмосковья

Делегация из Узбекистана посетила НИКИ детства для обмена опытом. Гостей познакомили с работой институтской клиники, рассказали о технологиях диагностики, лечения и реабилитации детей с редкими заболеваниями, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы всегда рады принимать у себя коллег из других стран. Такие встречи способствуют развитию международных связей и позволяют обмениваться передовым опытом. Например, сегодня мы договорились о проведении в Ташкенте в мае следующего года конференции в рамках консорциума «5П Детская медицина» А также об участии врачей из Узбекистана в работе съезда детских врачей Московской области, который традиционно ежегодно проходит в сентябре. Обозначили векторы работы в медицинском туризме — обсудили возможности телемедицины и госпитализаций в НИКИ детства детей из Узбекистана», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Гостям рассказали о результатах научных исследований, посвященных терапии орфанной патологии, которые ведутся врачами Института детства и вводятся в практику врачей региона. В ходе визита достигнута договоренность об обучении коллег из Узбекистана на кафедрах, в ординатуре и аспирантуре НИКИ детства, а также совместная научно-исследовательская работа.

«Еще мы обсудили организацию взаимных стажировок в Ташкенте и Подмосковье, подключение специалистов Узбекистана к порталу «Детство». Обсудили создание двух центров компетенций — центра орфанных болезней и центра аутовоспалительных заболеваний НИКИ детства в Ташкентской области», — добавила Нисо Одинаева.

В рамках встречи подписано соглашение о сотрудничестве с Ташкентским областным управлением здравоохранением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.