Дефицит прививок от коклюша зафиксировали в нескольких регионах РФ

Дефицит вакцины от коклюша возник в ряде российских регионов. Наиболее высокая вероятность заразиться недугом у детей, а сама болезнь может привести к смерти, сообщает Baza .

Нехватку прививок от коклюша заметили в Республике Коми, Рязанской области, Пермском, Красноярском, Алтайском краях. Некоторые государственные медучреждения подтвердили, что у них действительно недостаток вакцины «Пентаксим». Ее ставят детям в возрасте до 6 лет.

Вакцина защищает от коклюша, столбняка, дифтерии и гемофильной инфекции. В некоторых больницах и медцентрах вакцины нет с лета. Ряд частных клиник Москвы столкнулся с аналогичной проблемой.

Недостаток прививок от коклюша мог появиться из-за роста количества тех, кто хотел привиться. По информации Роспотребнадзора, в 2024 году в РФ выросло число случаев заболеваемости коклюшем до 32,5 тыс. Положительная динамика началась в апреле 2023 года.

Из-за коклюша могут начаться удушающие приступы кашля. Также не исключена гипоксия и, как следствие, повреждение мозга. Еще среди осложнений — пневмония и кровоизлияния. На фоне этого у детей могут возникнуть задержки в развитии.

