Чуть не умерла: 98-летняя китаянка ножницами отрезала себе рог на лбу
Издание MyNews опубликовало материал, согласно которому 98-летняя жительница Шанхая Гу ножницами самостоятельно отрезала выросший на ее лбу рог, сообщает kp.ru.
Размер рогового образования был в пределах 3-4 см в поперечнике, а его длина после удаления соответствовала размеру пальца. Пока Гу находилась в больнице, этот отросток причинял ей дискомфорт, но вместо обращения к медикам, она решила самостоятельно избавиться от него, воспользовавшись обычными ножницами. Этот необдуманный поступок едва не стоил ей жизни.
Врачи оценили её состояние как критическое и перевели в реанимационное отделение. Благодаря принятым мерам, рана стала постепенно заживать. Женщина выразила искреннюю благодарность врачам за оказанную помощь, ее здоровью ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о долгожительнице из Китая по фамилии Чэнь, которая, несмотря на наличие крупного рога на лбу, прожила 107 лет.