Чуть не умерла: 98-летняя китаянка ножницами отрезала себе рог на лбу

В Китае 98-летняя женщина сама отрезала себе выросший на лбу рог

Размер рогового образования был в пределах 3-4 см в поперечнике, а его длина после удаления соответствовала размеру пальца. Пока Гу находилась в больнице, этот отросток причинял ей дискомфорт, но вместо обращения к медикам, она решила самостоятельно избавиться от него, воспользовавшись обычными ножницами. Этот необдуманный поступок едва не стоил ей жизни.

Врачи оценили её состояние как критическое и перевели в реанимационное отделение. Благодаря принятым мерам, рана стала постепенно заживать. Женщина выразила искреннюю благодарность врачам за оказанную помощь, ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о долгожительнице из Китая по фамилии Чэнь, которая, несмотря на наличие крупного рога на лбу, прожила 107 лет.