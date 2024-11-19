Число привившихся от гриппа в Подмосковье достигло 4,2 млн человек

Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Московской области. Сделать прививку могут как взрослые, так и дети, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вакцинация — основной способ защиты от гриппа и его осложнений. Важно, что делая прививку, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Пройти вакцинацию можно в поликлинике или мобильном комплексе. Всего с начала прививочной кампании прививку от гриппа сделали уже свыше 4,2 млн человек», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.