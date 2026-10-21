Четыре новых врача начали работу в поликлинике № 6 Люберецкой больницы

Терапевты Виктория Авдошина и Саидат Бураганова уже принимают пациентов, которым нужна неотложная помощь. Накануне в кабинет обратилась пожилая женщина с высоким давлением, онемением правой руки и нарушением работы ног. Ей оперативно вызвали скорую помощь. Пациентку госпитализировали в сосудистое отделение Люберецкой больницы, где она проходит лечение.

«Благодаря выходу новых специалистов у нас улучшилась доступность оказания медицинской помощи. Пациенты отмечают их внимательное отношение к больным и профессионализм», — рассказала заведующая поликлиникой № 6 Ольга Рыбалко.

Новый кардиолог Мария Большакова напомнила пациентам с хронической гипертонией о необходимости контролировать давление и не отказываться самостоятельно от постоянного приема назначенных препаратов. Врач ставит пациентов с хроническими заболеваниями на диспансерное наблюдение и помогает им контролировать состояние здоровья.

Оториноларинголог Алина Джангетова также недавно приступила к работе. По ее словам, поток пациентов сейчас большой: осенью растет число простудных и вирусных заболеваний, которые провоцируют воспаления в ЛОР-органах.

С учетом новых сотрудников в поликлинике работают два оториноларинголога и три кардиолога. Это позволит пациентам быстрее попасть на прием. По словам Ольги Рыбалко, укомплектованность врачами составляет 97%. Остаются свободными вакансии терапевта Центра здоровья и врача паллиативной помощи. Кадровая служба Люберецкой больницы продолжает поиск специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.