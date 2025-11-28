Чеховские травматологи спасли пациентку с тяжелой травмой таза

В ходе обследования врачи диагностировали сочетанную травму — разрыв лонного и крестцово-подвздошного сочленений, которые соединяют различные кости таза и играют важную роль в поддержании вертикального положения тела и распределении нагрузки. Было принято решение провести хирургическое лечение, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В ходе обследования врачи диагностировали сочетанную травму — разрыв лонного и крестцово-подвздошного сочленений, которые соединяют различные кости таза и играют важную роль в поддержании вертикального положения тела и распределении нагрузки. Было принято решение провести хирургическое лечение.

«Мы выполнили остеосинтез, то есть соединили обломки костей. Чтобы правильно их закрепить использовали специальные пластины и винты. В последующем их не потребуется удалять. И пластина, и винты из титана — биосовместимого материала, который не вызывает негативных реакций со стороны организма, и никак не помешает пациентке», — рассказал травматолог-ортопед Чеховской больницы Салман Асламханов.

На данный момент пациентка завершает курс реабилитации, благодаря чему она уже уверенно передвигается.

Специалисты просят быть осторожнее и лишний раз не подвергать себя риску травм — не спешить при выходе из транспорта, носить удобную обувь с рифленой нескользкой подошвой, обращать внимание на неровности на пути и аккуратно ходить по лестницам. Ушибы, переломы и растяжения в любом возрасте приносят много боли и страданий.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.