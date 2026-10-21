Чеховская больница получила оборудование для диагностики нарушений глотания

Эндоскопическая стойка для оценки нарушений глотания поступила в неврологическое отделение Чеховской больницы на улице Московской, владение 85, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оборудование установили в палате реанимации и интенсивной терапии первичного сосудистого отделения для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Гибкий эндоскоп позволяет врачу осмотреть структуры глотки и гортани и оценить процесс глотания. Исследование помогает выявить дисфагию, определить ее характер и обнаружить попадание пищи или жидкости в дыхательные пути. Врачи смогут оценивать реакцию пациента на пищу разной консистенции и проверять эффективность рекомендаций и приемов для безопасного глотания.

Новая техника позволит точнее диагностировать нарушения и подбирать индивидуальную тактику лечения и реабилитации. Своевременная диагностика помогает снизить риск осложнений, связанных с аспирацией — попаданием пищи или жидкости в дыхательные пути, недостаточным питанием и обезвоживанием.

Обследование проводят по медицинским показаниям. Его необходимость определяет лечащий врач.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.