Часть скота заболела пастереллезом и бешенством в Новосибирской области

Режим чрезвычайной ситуации действует в Новосибирской области в связи с пастереллезом и бешенством скота. Его ввели 16 февраля, но об этом стало известно 16 марта на встрече с министром сельского хозяйства региона Андреем Шинделовым, сообщает ngs.ru .

Чиновник заявил, что в прошлый раз новые очаги появились больше 10 суток назад.

Шинделов подчеркнул, что режим ЧС работает во всей Новосибирской области. Он приносит региону пользу.

Первые очаги были локализованы. Проводится дезинфекция.

Жители региона, отправившие заявления на компенсацию ущерба, через некоторое время получат компенсацию. Изъятие и усыпление скота должно проводиться при обнаружении только пастереллеза, а не бешенства.

Утром фермерша Светлана П. из села Новоключи в Новосибирской области пошла на прием к Шинделову. Ветеринары 12 марта под предлогом опасного недуга усыпили 200 единиц ее скота. Чиновник с женщиной по поводу инцидента разговаривать якобы не захотел.

