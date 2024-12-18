Будущим родителям Истры расскажут о родах 19 декабря

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Школа осознанного родительства женской консультации № 1 города Истра приглашает на занятие. 19 декабря в 16:30 состоится урок на тему «Роды с уверенностью. Встреча вторая», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие проведет доула, профессиональный партнер в родах, до родов и в послеродовой период, мама восьмерых детей Наталья Алексеева.

Участники обсудят интересные для молодых родителей темы. Женщинам расскажут, как правильно выбрать роддом, как подготовиться к родам. Объяснят, как после рождения малыша наладить с ним контакт.

Важно отметить, что занятия пользуются большой популярностью у жителей округа.

Все мероприятия для посещения беременных женщин, мам и пап бесплатны.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Истра, ул. Урицкого, д. 83, здание взрослой поликлиники № 1, этаж 3

Записаться на все занятия можно на канале школы в Telegram только в комментариях к анонсам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.