Будущим мамам Каширы доступно индивидуальное сопровождение беременности

Всем будущим мамам в женской консультации Каширы по адресу: Советский пр-кт, дом 9, доступно индивидуальное сопровождения беременности в рамках проекта «Женская консультация» министерства здравоохранения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При постановке на учет за будущей мамой будет закреплен индивидуальный помощник. Он даст необходимые советы по всем волнующим вопросам. Связаться со специалистом можно в чате «Наша женская консультация». Ссылку в чат беременные женщины получают при обращении по беременности или у администратора женской консультации.

Женская консультация оказывает квалифицированную первичную медико-санитарную акушерско-гинекологическую помощь женщинам, услуги по охране репродуктивного здоровья, профилактику, диагностику и лечение гинекологических заболеваний.

«С начала 2024 года на учет по беременности в городском округе Кашира встало 325 женщин, на сегодняшний день на учете состоит 182 беременные женщины. При постановке на диспансерный учет по беременности мы записываем всех наших беременных женщин на необходимые лабораторные исследования, скрининговые ультразвуковые исследования, к узкопрофильным специалистам, заблаговременно напоминаем о необходимости визита в женскую консультацию. Каждый врач на своем участке знает все о закрепленных за ним беременных, об их проблемах и патологиях. Он оценивает степень риска и при необходимости направляет пациентку в вышестоящие лечебные учреждения», — рассказал заведующий женской консультацией Алексей Бунаков.

Он добавил, что с будущей мамой будет на связи опытный специалист, который сможет помочь, подсказать. Так же в женской консультации имеется медицинский психолог, записаться к которому женщина может через своего врача акушера-гинеколога на приеме.

Для постановки на учет по беременности можно записаться самостоятельно по номеру 122, через госуслуги, так же запись возможна через инфомат, располагающийся в женской консультации.

Будущая мама также может напрямую обратиться в регистратуру женской консультации, которую направят к врачу-акушеру-гинекологу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.