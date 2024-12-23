Будущим мамам дали советы, как готовиться к праздникам без вреда для здоровья

Несмотря на приятные хлопоты предновогодняя суета может быть для беременной женщины большим стрессом, ведь праздник хочется встретить в максимально радостной атмосфере, а ворох нерешенных дел оставить в старом году. Врач акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Татьяна Забелина предупредила, что не стоит переделывать все дела накануне праздника, так как это может сыграть с будущими мамами злую шутку. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы часто предупреждаем женщин о том, что в период ожидания малыша желательно не перенапрягаться, но накануне такого большого праздника они часто этот совет игнорируют. Как следствие — испытывают переутомление и раздражительность, что неизбежно сказывается не только на их настроении, но и на их самочувствии», — считает врач Забелина.

Врач Забелина посоветовала всем беременным женщинам, даже тем, кто прекрасно себя чувствует, трезво оценивать свои возможности, не откладывать важные дела на последние дни перед Новым годом, а распределить их равномерно по дням последней недели года, ведь даже генеральную уборку можно провести поэтапно, отводя ей не больше пары часов в день.

Также врач рекомендовала беременным женщинам не отказываться от помощи родных, друзей и близких в предпраздничный период, не раздражаться по пустякам и не обижаться если, как им кажется, близкие делают что-то «не так», ведь каждый член семьи может и должен помогать будущей маме в подготовке к праздничным мероприятиям, а самое главное в этом празднике — это его теплая семейная атмосфера и добрые отношения между близкими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.