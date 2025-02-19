Будущих студентов медвузов ознакомили с работой онкодиспансера Подмосковья

Важность раннего знакомства с профессиональной средой сложно переоценить, особенно когда речь идет о медицине — одной из самых сложных и ответственных профессий. Будущие студенты медицинских вузов получили уникальную возможность заглянуть в мир современной онкологии, посетив Московский областной онкологический диспансер. Ребята смогли ознакомиться с работой различных отделений и понаблюдать за ходом операций через специальный монитор, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Молодые люди узнали о последних достижениях в диагностике и лечении рака, а также о том, как важна междисциплинарная работа врачей для достижения положительных результатов. Для многих участников экскурсия стала источником вдохновения и мотивации. Возможность увидеть результаты труда наших специалистов, их преданность делу и стремление к спасению жизней, надеюсь только укрепит их желание посвятить себя медицине», — поделилась заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанна Дроздова.

Московский областной онкологический диспансер активно поддерживает инициативы по привлечению молодежи в медицину. Регулярные экскурсии для школьников и студентов помогают формировать у них реалистичное представление о профессии врача и вдохновляют на выбор этого нелегкого пути.

Таким образом, подобные мероприятия не только способствуют профессиональному самоопределению молодых людей, но и обеспечивают преемственность поколений в медицинской отрасли. Ведь именно эти студенты станут теми специалистами, которые продолжат развивать здравоохранение нашей страны завтра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.