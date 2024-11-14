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Будущих мам Дедовска приглашают на занятие в «Школу будущих родителей» 16 ноября

16 ноября в 11:00 в «Школе будущих родителей» в Дедовске пройдет урок на тему «Грудное вскармливание». Приглашают будущих мам или женщин, кто только планирует стать родителем, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Кормление грудью — это естественный процесс, идущий на смену беременности и родам. Новорожденный и его мать одинаково нуждаются в грудном вскармливании, ведь во время этого процесса формируется особая связь.

Участникам мероприятия:

расскажут о первых трех днях жизни малыша;

объяснят технику прикладывания ребенка к груди;

обсудят процесс становления лактации, способы ее поддержания;

покажут уход за молочными железами.

Занятие проведет специалист по осознанному материнству, консультант по грудному вскармливанию Ольга Рябова.

Место встречи: г. о. Истра, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 5, Женская консультация, 2 этаж, лекционный зал «Школы будущих родителей. Длительность: 1 час 30 минут.

Записаться можно через группу «Школы будущих родителей» по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.