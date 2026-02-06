Будьте внимательны: названы 3 признака недобросовестного косметолога

Чтобы избежать нежелательных последствий от косметологических процедур, крайне важно грамотно выбрать специалиста. Врач-дерматовенеролог, косметолог Анастасия Разбежкина рассказала, на что следует обратить внимание, чтобы не столкнуться с неквалифицированным косметологом.

Прежде всего, по ее словам, значение имеет образование.

«Специалист со средним медицинским образованием — это медсестра в косметологии, которая может делать уходовые процедуры, какие-то простые аппаратные или инъекционные процедуры по назначению врача. Врач-косметолог — это человек с высшим медобразованием, который может делать в принципе все косметологические процедуры любой сложности. Зачастую медсестры начинают самовольно выполнять врачебные процедуры без назначения врача. Это на самом деле неправильно, у них нет клинического мышления. Они не могут правильно выстроить программу, могут неправильно сочетать процедуры или выбрать интервалы между процедурами», — объяснила Разбежкина в эфире радио Sputnik.

Второй настораживающий аспект — использование несертифицированных препаратов. Даже если специалист обладает необходимой квалификацией, применение таких средств говорит о недобросовестности. Закупочная стоимость этих препаратов ниже, что говорит о финансовой наживе. Это неправильно, поскольку вся информация о препарате — серия, номер партии — должна быть зафиксирована в документах и полностью совпадать с данными официальных поставщиков. Официальные дистрибьюторы гарантируют соблюдение условий хранения и транспортировки. Например, при нарушении холодовой цепи при перевозке ботулотоксина, препарат может быть испорчен. В лучшем случае он просто не даст ожидаемого эффекта, в худшем — может вызвать побочные реакции или нежелательные явления, пояснила косметолог.

Кроме того, как отметила Разбежкина, некоторые недобросовестные специалисты, независимо от своей квалификации, могут навязывать пациентам ненужные процедуры. Сфера косметологии тесно связана с индустрией красоты, продажами, маркетингом и модными тенденциями. Из-за этого здесь присутствует ярко выраженная коммерческая составляющая: чем больше процедур проведено, тем выше доход специалиста. Зачастую пациентам могут быть предложены процедуры, которые им на самом деле не нужны. Выполнение таких манипуляций, правда, не принесет вреда, но и существенной пользы от них не будет, заключила Разбежкина.

