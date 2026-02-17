сегодня в 15:31

Британец умер после 4 лет страданий от изжоги, которая оказалась раком

В Великобритании у 58-летнего мужчины обнаружили рак поджелудочной железы на последней стадии. Спасти его жизнь уже не получалось, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал Daily Mail.

Мужчина в течение четырех лет лечился от изжоги и несварения желудка. Побороть неприятные ощущения не получалось.

Доктора много лет подряд выписывали мужчине таблетки от несварения. Они не видели причин для беспокойства.

Через некоторое время мужчина начал чувствовать ноющую боль в животе. Она была постоянно.

Мужчина несколько месяцев ходил в больницу и сдавал анализы. Они были нормальными, поэтому врачи выписывали таблетки от расстройства желудка.

В разные периоды доктора подозревали у британца грыжу или камни в желчном пузыре. Однако мужчина быстро худел, а кожа желтела.

Однажды британца отправили на МРТ-обследование. Во время него выяснилось, что у мужчины рак поджелудочной на последней стадии.

Через полтора месяца после постановки верного диагноза мужчина умер. На рак поджелудочной указывал дискомфорт под ребрами, ухудшение работы кишечника и значительное похудение.

