Британец принял головные боли за стресс и узнал о раке мозга

Житель Великобритании списывал головные боли на стресс, однако врачи диагностировали у него агрессивную опухоль мозга. О его истории рассказал «Царьград» со ссылкой на Mirror.

51-летний специалист по электрике Пол Коллиган вел активный образ жизни и проезжал на велосипеде до 160 километров в неделю. Проблемы со здоровьем начались в декабре, когда самочувствие резко ухудшилось.

Во время одной из велопрогулок у мужчины возникли серьезные нарушения зрения и изменения в поведении. Близкие связывали это с тяжелым периодом: в то время тяжело болела его мать, которая позже скончалась.

Состояние продолжало ухудшаться, и Коллиган обратился к врачам. Медики диагностировали глиобластому четвертой стадии — одну из самых агрессивных форм опухоли головного мозга.

После постановки диагноза британец призвал не игнорировать тревожные симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью.

