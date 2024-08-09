Бригада санавиации и МОЦОМД осуществили транспортировку 65 пациентов Подмосковья

Авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф Московской области на днях прибыла в детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), чтобы совершить срочную транспортировку маленького пациента в Подольск, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это был 65-й ребенок Детской больницы, которого с начала 2024 года транспортировали подобным образом. Нередки те случаи, когда один такой вылет санавиации сопровождается доставкой сразу двух пациентов в стационар МОЦОМДа.

В этом году с помощью санавиации было транспортировано 411 пациентов, из которых 276 — дети. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи — анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой. Они следят за состоянием пациента в течение перелета и при необходимости оказывают помощь, применяя современное оборудование, которым оснащены вертолеты. В основном транспорт доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы — в травмоцентры и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства. Согласно статистики детского ожогового центра МОЦОМДа, эвакуация автотранспортом в острый период крайне опасна для пациента, эвакуация же вертолетам повышает шанс на выживание.

«Необходимо отметить, что в рамках нашей работы, мы осуществляем как плановую транспортировку, так и экстренные вылеты. Это могут быть автомобильные аварии или техногенные катастрофы, где пострадавшими являются как дети, так и взрослые. Нам также часто приходится транспортировать пациентов в Люберецкий детский ожоговый центр МОЦОМДа», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог санавиации Подмосковья Алексей Морозов.

Медицинское оснащение вертолета позволяет осуществлять не просто мониторинг состояния здоровья пациента, но и, в случае необходимости, проводить реанимационные процедуры, а также поддерживать жизнедеятельность до поступления больного в профильные больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.