Большие и светлые атриумы появятся в корпусе больницы святого Владимира в Москве

Они станут главным украшением здания медучреждения, будут давать ощущение простора.

«Три больших стеклянных атриума в центральной части здания протянутся от первого этажа до самой крыши. Общая площадь остекления — почти как две хоккейные площадки», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Специалисты также сделают витражи, они будут располагаться со второго по шестой этажи. Таким образом, в помещения больницы будет поступать больше солнечного света. Еще на этажах планируется создать открытые переходы через атриум.

Новый корпус уже возведен на 50%. В планах открыть его в следующем году. Там будет находиться экспертный центр по лечению и диагностике детских заболеваний. Еще в нем расположатся девять операционных общехирургического профиля, одна гибридная и пять малых.