Больницы Подмосковья получили 145 единиц видеоэндоскопического оборудования в 2025 году

В 2025 году 29 медицинских организаций Московской области получили 145 единиц современного видеоэндоскопического оборудования по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В прошлом году в медицинские учреждения Подмосковья поступило 145 единиц видеоэндоскопического оборудования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Среди поставленного оборудования — артроскопические стойки, видеогастроскопы, видеобронхоскопы, комплексы для ЛОР- и урологических операций, а также лапароскопическая техника.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что новое оборудование позволяет проводить качественную диагностику внутренних органов, выявлять различные заболевания, в том числе онкологические, а также выполнять малоинвазивные операции и забор материала для биопсии.

Оборудование получили 29 медицинских организаций, включая Пушкинскую, Наро-Фоминскую, Орехово-Зуевскую, Домодедовскую и Одинцовскую больницы. Главный врач Пушкинской клинической больницы имени Розанова В.Н. Владимир Мануйлов сообщил, что учреждение получило 8 единиц техники, включая артроскопическую стойку, которая позволяет проводить малоинвазивные операции на суставах с минимальной травматичностью и быстрым восстановлением пациентов.

Закупка оборудования осуществлена в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.