Больницы Подмосковья оснастили оборудованием для выхаживания новорожденных

«Благодаря профессионализму и опыту медицинских специалистов и оснащенности медучреждений, в Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в России, где на высоком уровне оказывается медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше срока. Чтобы держать эту планку, мы продолжаем оснащать наши медучреждения современной медтехникой. С начала года мы поставили в наши роддома и перинатальные центры 263 единицы неонатологического оборудования на сумму более 660 млн рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин

Медтехника поступила в 15 учреждений здравоохранения Подмосковья, в том числе в Видновский, Коломенский, Наро-Фоминский, Щелковский перинатальные центры, МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского, Одинцовскую и другие больницы. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Также отметим, что в Московской области активно реализуются федеральный проект «Охрана материнства и детства», нацпроект «Семья», благодаря которым строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.

Узнать дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.