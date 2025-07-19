Больнице №52 в Москве дали статус клинического научно-исследовательского центра

сегодня в 13:13

ГКБ №52 получила статус за высокое качество оказания медпомощи. Также она обладает научным потенциалом.

В больнице работают около 200 профессиональных врачей. Они обладают особыми заслугами.

52 человека — носители статуса «Московский врач». У восьмерых есть звание «Заслуженный врач России».

В ГКБ №52 помогают людям по 15 профилям. Среди них сердечно-сосудистая хирургия, а также пересадки почек и костного мозга.

В 2024 году в больнице провели более 35 тыс. операций. Примерно 5 тыс. из них были высокотехнологичными.

В этом году в ГКБ №52 заработали новые структурные подразделения. Среди них отделение по пересадке органов и тканей.

Помимо этого, начал функционировать Московский городской научно-практический центр системных иммуновоспалительных ревматологических и аутовоспалительных заболеваний.