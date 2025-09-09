Болезнь-хамелеон: врач рассказала об эндометриозе

Врач-гинеколог Ксения Калашникова заявила, что болезнь-хамелеон — эндометриоз — нередко маскируется под другие заболевания, сообщает Газета.ru .

Самый первый симптом эндометриоза — это слишком обильные и болезненные менструации. Болевые ощущения не всегда совпадают с «красными днями». Дискомфорт в тазовой области может возникать за несколько дней до начала месячных, продолжаться в течение нескольких месяцев после их окончания или беспокоить постоянно.

Подобные длительные боли в нижней части живота часто ошибочно связывают с проблемами пищеварения, хотя это может являться важным сигналом эндометриоза.

Еще одним типичным симптомом является болезненность во время интимной близости. Врачи объясняют это состояние тем, что при эндометриозе часто формируются крупные очаги разрастания ткани в малом тазу.

Также эндометриоз в тяжелых случаях приводит к бесплодию и частым мигреням, заключила доктор.