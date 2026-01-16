Более получаса в клинической смерти: уралец с огнестрелом восстал из мертвых

Екатеринбургские врачи спасли жизнь мужчине со сложнейшим пулевым ранением в сердце, пациент был в состоянии клинической смерти более 30 минут, сообщает SHOT .

В местном Минздраве рассказали, что доктора ЦГКБ № 23 Екатеринбурга спасли мужчину после трех пулевых ранений. Одна пуля сломала ребро и застряла в груди, задев часть сердца. У пациента из-за этого ранения скопилась кровь в сердечной сумке-перикарде, а еще между легким и грудной стенкой. Кроме того, мужчине диагностировали контузию легкого.

Хирурги вскрыли грудную клетку для оперативного извлечения пули. У раненого дважды останавливалось сердце. Врачи запускали его непосредственно руками: они в стерильных условиях ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке до тех пор, пока оно не начало биться.

Всего пациент провел в состоянии клинической смерти 38 минут, но медики смогли сохранить ему жизнь. Затем хирурги ушили рану сердца и перелили 1,5 л донорской крови.

Девять дней мужчина провел в реанимации на ИВЛ, после чего его перевели в обычную палату. Спасенный сейчас восстанавливается.

