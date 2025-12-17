Более 900 тыс детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

Детское население Московской области может пройти профилактический осмотр в своем образовательном учреждении. Такие осмотры позволяют уточнить группу здоровья ребенка, а также выявить заболевания и патологии на ранней стадии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для проведения профосмотра бригада врачей выезжает в школу или детский сад. Такая опция особенно удобна для родителей, которые не всегда могут пройти такой осмотр с детьми в поликлинике в будние дни. С начала этого года профосмотры в образовательных учреждениях Подмосковья прошли более 900 тыс. детей, что на 71 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При подозрении на патологию ребенка направляют в поликлинику для прохождения более углубленного осмотра. Отметим, что данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на региональном портале Госуслуг в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.