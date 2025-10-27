Более 900 тыс детей привились от гриппа в Подмосковье

В Московской области поставить прививку от гриппа ребенку можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в школе и детском саду. Для защиты от вируса используются современные и безопасные вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Дети находятся в группе риска по заболеваемости гриппом, поэтому им в первую очередь важно пройти вакцинацию. Это позволит защититься не только от вируса, но и от опасных для жизни осложнений, к которым он может привести. В настоящий момент прививку от гриппа сделали более 900 тыс. детей в Подмосковье», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Жители Подмосковья старше 18 лет также могут пройти вакцинацию от гриппа в мобильном комплексе. Ознакомиться с графиком выездов можно по ссылке.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.