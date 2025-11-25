Более 86 тыс жителей Солнечногорска прошли вакцинацию от гриппа

В городском округе Солнечногорск завершается кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент привито свыше 86 тысяч человек, среди которых 20 473 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для проведения вакцинации используются отечественные препараты: детям вводят 4-компонентную вакцину «Ультрикс Квадри», взрослым предлагают «Гриппол Плюс», «Совигрипп» и «Флю-М». Особое значение придается иммунизации пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых граждан.

«Прививки от гриппа — это залог нашего здоровья и благополучия. Важно помнить, что профилактика заболеваний начинается с каждого из нас. Берегите себя и своих близких, своевременно проходите вакцинацию», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.